Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про масовий характер зґвалтувань російськими військовими — по допомогу звертаються десятки жінок

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про «масовий характер» фактів зґвалтувань на окупованих військами росії територіях, зокрема у Київській області.

Про це пише Укрінформ.

«Я розповідала про 25 жінок, яких утримували у підвалі у Бучі — від 14 до 24 років. Наразі девʼять з них вагітні», — сказала Денісова, уточнивши, що деякі з жінок дізналися про вагітність вже за кордоном — після отримання допомоги вони поїхали за кордон як біженці.

«Ми знаємо один випадок у Польщі, де вже заборонені маніпуляції. Там це питання вирішують правозахисні організації. Дуже важко жінці думати про те, що вона народжуватиме дитину від агресора», — каже омбудсмен.

Денісова додала, що наразі відома лише частина злочинів, тому що більшість постраждалих жінок не хочуть про це розповідати. При цьому по допомогу звернулися понад 50 людей.