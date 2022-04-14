МЗС Молдови звинуватило росію у спробі вербування громадян на війну проти України

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що російська армія намагається вербувати молдовських громадян для участі у війні проти України.

Про це пише Reuters.

Попеску зробив заяву через кілька днів після того, як британська розвідка заявила, що москва намагається поповнити свої сили в Україні шляхом вербування людей у придністровському регіоні. «Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», — заявив міністр.

Минулого місяця Молдова заявила, що слідкує за ситуацією в Придністровʼї, де базуються приблизно 1 500 російських військовослужбовців, але не помітила суттєвих змін з моменту початку вторгнення росії.