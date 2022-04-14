УЄФА визначила дату, коли Україна зіграє плей-оф до чемпіонату світу з Шотландією

Національна збірна України з футболу зіграє зі збірною Шотландії у рамках плей-оф до чемпіонату світу 1 червня.

Про це повідомила УЄФА.

Матч відбудеться у Глазго, на стадіоні «Гемпден Парк». Переможець вийде до фіналу кваліфікації, де зіграє зі збірною Уельсу. Ця гра запланована на 5 червня у Кардіффі. Одна з цих трьох національних команд і отримає останню путівку від Європи на чемпіонат світу в Катарі.

Поєдинок з Шотландією мав відбутися наприкінці березня, але гру перенесли через російське вторгнення в Україну.