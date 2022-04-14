Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів (список)

Верховна Рада України прийняла на засіданні 22 закони і постанови.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
Прийнято наступні закони:
- № 7244 про створення інституту Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Прийнято закон в цілому.
- № 7246 про зарахування грантів від іноземних держав до загального фонду бюджету (в цілому).
- № 7179 — пропозиції президента щодо закону про державну охорону.
- № 7201 про спрощення доступу громадян до соціальних послуг під час воєнного стану (в цілому).
- № 7240-1 про право прийняття осіб, з іноземним громадянством до розвідки (в цілому).
- № 6163 про механізм позбавлення державних нагород зрадників України (в першому читанні).
- № 7272 про права на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти (в цілому).
- № 7242 про визначення строків проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства (в цілому).
- № 7186 — пропозиції президента до змін в Кримінальний кодекс щодо колабораційну діяльність.
- № 7245 — адміністративна відповідальність за невиконання вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (в цілому).
- № 7183 — деталізація порядку кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану (друге читання).
- № 4265 — державна реєстрація геномної інформації людини (перше читання).
- № 5158 — механізм добору та підготовки прокурорів (друге читання).
- № 7231 — реінтеграція та відновлення прав дітей постраждалих від війни (перше читання).
- № 7087 — розмежування функцій органів держвлади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей (перше читання).
- № 7200 — забезпечення законного представництва дітей під час їх перебування закордоном із працівниками відповідних закладів (перше читання).
- № 7214 — заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України (друге читання).
- № 6354 — трансформація санаторних шкіл (друге читання).
- № 5610 — звільнення від ПДВ трансплантації анатомічних матеріалів (в цілому).
Із постанов Рада прийняла заяву щодо геноциду в Україні, звернення до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення росії та білорусі, заяву про захист прав журналістів та ЗМІ під час війни.