Євросоюз закрив лазівку, яка дозволяла урядам його країн експортувати зброю в росію

Європейський Союз закрив лазівку, яка дозволяла урядам країн ЄС експортувати в росію зброю на десятки мільйонів євро лише минулого року, попри ембарго, яке набуло чинності у 2014 році — після того, як росія анексувала український Крим.

Про це пише Reuters.

Країни ЄС минулого року продали росії зброї та боєприпасів на €39 мільйонів, згідно з останніми даними, наданими Єврокомісією. Це на 50% більше, ніж у 2020 році, коли продажі становили €25 мільйонів.

Країни з великою оборонною промисловістю, як-от Франція та Німеччина, були одними з найбільших експортерів.

ЄС заборонив експорт зброї до рф в липні 2014 року у відповідь на анексію Криму росією, але у санкціях був пункт, що дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.