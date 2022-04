Що у світі писали про війну в Україні 13 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

ВВС пише про те, як розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту допомагає ідентифікувати загиблих в Україні. На звільнених від російської окупації українських землях знаходять величезну кількість тіл мирних жителів. Частину з них ідентифікувати вже важко, тож існує потреба в системному розв’язанні. Пошукова програма Clearview — мабуть, найвідоміша система розпізнавання облич у світі. Після російського вторгнення її запропонували Україні, пропозиція була прийнята. Програма шукає збіги в соціальних мережах і навіть може ідентифікувати обличчя, які зʼявилися на фотографіях інших людей на фоні. Тобто навіть якщо людина не має власних акаунтів у соцмережах, її можна впізнати. Clearview використовується не лише для ідентифікації загиблих в Україні. Компанія також підтвердила, що український уряд використовує програму на блокпостах, щоб викривати російських диверсантів. Утім, використання такого програмного забезпечення несе й ризики, особливо під час війни. Дані Clearview не завжди правильні, а помилка може обійтись дорого і навіть коштувати життя.

The Guardian пише про те, як українські модельєри, художники та підприємства сподіваються використати силу споживачів і зберегти свої виробництва на плаву. Зокрема, на початку квітня зʼявився сайт Angel for Fashion, на якому представлено понад 30 українських модних брендів, починаючи від вигадливих нарядів Paskal і закінчуючи сучасним одягом від Олени Буреніної. Ресурс Spend With Ukraine зв’язує споживачів з українськими виробниками з найрізноманітніших сфер — від цифрової моди до ковдр та електровелосипедів. А Ukrainian Emergency Art Fund дозволяє всім охочим профінансувати тримісячні стипендії для підтримки митців.