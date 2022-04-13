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Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння (список)

Автор:
Костя Андрейковець
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Президент України Володимир Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння.

Зеленський записав відеозвернення англійською мовою і попросив важку бронетехніку, системи протиповітряної оборони та літаки, а саме:

  • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси до них;
  • артилерійські снаряди (калібр 152 мм);
  • реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американські M142 HIMARS;
  • броньовані машини;
  • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • системи протиповітряної оборони (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні ЗРК);
  • бойову авіацію.

«Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну», — сказав Зеленський.