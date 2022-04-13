Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння (список)

Президент України Володимир Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння.

Зеленський записав відеозвернення англійською мовою і попросив важку бронетехніку, системи протиповітряної оборони та літаки, а саме:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси до них;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм);

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американські M142 HIMARS;

броньовані машини;

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи протиповітряної оборони (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні ЗРК);

бойову авіацію.

«Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну», — сказав Зеленський.