Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння (список)

Президент України Володимир Зеленський закликав світ надати Україні наступальне озброєння.
Зеленський записав відеозвернення англійською мовою і попросив важку бронетехніку, системи протиповітряної оборони та літаки, а саме:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси до них;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм);
- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американські M142 HIMARS;
- броньовані машини;
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи протиповітряної оборони (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні ЗРК);
- бойову авіацію.
«Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну», — сказав Зеленський.