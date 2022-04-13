Україна з початку війни зазнала 200 тисяч кібератак на енергосистеми

Від початку війни зафіксовано понад 200 тисяч кібератак на критичну інфраструктуру України в енергетичному секторі. Про це повідомили у Держспецзвʼязку.

За 47 днів війни було понад 200 тисяч «подій, повʼязаних із кібератакою» (за останній тиждень — 20 тисяч, їх відбили). Для порівняння — за весь минулий рік таких «подій» було близько 900 тисяч. Кількість DDos атак від початку війни — понад 50, у 2021 році їх було дві.

Так, наприклад, фахівці вчасно виявили шкідливе програмне забезпечення, яке мало бути активоване увечері 8 квітня. Його активація призвела б до знеструмлення певної території країни та позбавила б електропостачання велику кількість цивільного населення. Розслідування встановило, що за цією атакою зі значною ймовірністю стоїть група військових хакерів рф Sandworm.