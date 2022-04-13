Генштаб: В Україні загинули 19 800 російських військових

Станом на 13 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 19 800 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:
- 739 танків;
- 1 964 бойові броньовані машини;
- 358 артилерійських систем;
- 115 реактивних систем залпового вогню;
- 64 засоби протиповітряної оборони;
- 158 літаків;
- 143 гелікоптери;
- 1 429 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 132 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.