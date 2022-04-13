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Генштаб: В Україні загинули 19 800 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Генштаб: В Україні загинули 19 800 російських військових

Станом на 13 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 19 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:

  • 739 танків;
  • 1 964 бойові броньовані машини;
  • 358 артилерійських систем;
  • 115 реактивних систем залпового вогню;
  • 64 засоби протиповітряної оборони;
  • 158 літаків;
  • 143 гелікоптери;
  • 1 429 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 132 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.