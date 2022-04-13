Джо Байден назвав дії росії в Україні геноцидом

Президент США Джо Байден назвав війну в Україні геноцидом українського народу.

«Ваша спроможність заправляти свій бак, жодна з них, не повинна залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид на відстані пів світу», — сказав він.

У відповідь на це Володимир Зеленський назвав Байдена справжнім лідером:

«Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії».

Пізніше Байден повторив своє твердження про геноцид українців, пише CNN.

«Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозумілішим, що путін просто намагається знищити навіть ідею бути українцем», — сказав він.

За його словами, доказів стає все більше, вони вже інакші, ніж були минулого тижня.

«З’явилося більше доказів жахливих речей, які росіяни вчинили в Україні, і ми будемо дізнаватися все більше і більше про руйнування — і ми дозволимо юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи це можна кваліфікувати подібним чином, але мені здається, що так», — наголосив Байден.