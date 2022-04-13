Що у світі писали про війну в Україні 12 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Поки багато експертів-путіністів пишуть, що мета путіна — відновити радянський союз, Білл Браудер, який до 2005 року був найбільшим іноземним інвестором в росії, вважає, що річ у грошах. Про це він пише у своїй колонці в журналі Time. Метою рф є не покращення життя свого народу, а збагачення вищих чинів корупційним шляхом. Найвисокоповажніші особи стають найбільшими російськими багатіями, а статки путіна Браудер оцінює у $200 мільярдів. Білл працював у росії між 1996 і 2005 роками — він очолював найбільшу іноземну інвестиційну фірму Hermitage Capital. Щоб допомогти своєму бізнесу, він викривав факти корупції. За це у 2005-му його депортували з країни й оголосили «ворогом народу». У 2007 році мвс росії після обшуку в офісі його компанії звинуватило Браудера в нібито крадіжці $230 мільйонів із російського бюджету. Над справою працював адвокат Білла Сергій Магнітський, якого пізніше увʼязнили, катували і вбили в російській тюрмі. Браудер пише, що це лише маленький приклад того, які методи використовують путін і його шайка, щоб красти великі гроші. Водночас такий рівень корупції складно контролювати, адже населення, не маючи доступу до базових благ, рано чи пізно починає помічати яхти, приватні літаки та французькі вілли посадовців. Відтак російське вторгнення в Україну — гарний спосіб відволікти людей від власних корумпованих лідерів. І цей підхід себе виправдовує, адже рейтинги підтримки путіна знову зросли.

The Economist пише про кошти, які Заходу, ймовірно, доведеться виплатити Україні, щоб відбудувати країну після війни. Оскільки війська рф зрівнюють міста України із землею, відбудова стане монументальним завданням. Центр економічних і політичних досліджень, який є мережею економістів, оцінює загальну вартість відбудови у €200—500 мільярдів, тоді як Світовий банк пише, що ВВП України цьогоріч буде на 45% меншим за минулорічний. Український уряд робить усе можливе, щоб обмежити шкоду економіці, однак післявоєнна реконструкція стане великим викликом. Видання перелічує основні напрями майбутніх зусиль: розмінування, відновлення зруйнованого житла та інфраструктури. Коли кошти на це надійдуть,черговим викликом стане їх прозоре використання ― адже корупція нікуди не поділася. Основним довготерміновим завданням країни стане реформувати економіку таким чином, щоб забезпечити протидію корупції та верховенство права. Інакше ж ця відбудова сталою не буде.