У метро Нью-Йорка невідомий вчинив стрілянину. Постраждали 13 людей

Невідомий чоловік вчинив стрілянину на платформі станції метро Брукліна у Нью-Йорку під час ранкової години пік у вівторок, пише The New York Times.

У Пожежній службі повідомили про 13 постраждалих.

Поліція розшукує чоловіка в протигазі та помаранчевому будівельному жилеті, повідомили в правоохоронних органах.

Поліцейських викликали на станцію метро «36th Street», де лінії D, N і R проходять через район Сансет-Парк, близько 8:30 ранку. Вони також отримали повідомлення про задимлення на станції.

Представники транзитної служби повідомили, що потяги на лініях D, N і R будуть затримані через розслідування.

Згідно зі статистичними даними Департаменту поліції, станом на 3 квітня ріень стрілянини зріз з 260 до 296 випадків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.