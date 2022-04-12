The Guardian: Військову техніку та боєприпаси для війни проти України росія отримує з Іраку

Армія рф отримує контрабандні боєприпаси та військову техніку з Іраку для війни проти України.

Про це пише The Guardian.

За даними джерел видання, рф отримала РПГ, протитанкові гранати, а також реактивні системи залпового вогню. Крім цього, Іран повернув росії подарований комплекс ППО С-300, а також передав свою схожу розробку Bavar 373.

«Те, що зараз потрібно росіянам в Україні, — це ракети. Вони вимагають навичок для транспортування, оскільки вони крихкі та вибухонебезпечні, але якщо ви прагнете це зробити, це можливо. Це також не той вид діяльності, який можна було б зафіксувати на супутникових знімках, оскільки їх можна транспортувати у великих коробках і звичайних транспортних контейнерах», — сказав у коментарі виданню Йорук Ішик, експерт з морських перевезень зі Стамбулу.

Зафіксовано, що три вантажні судна — два під російським прапором та одне під прапором Ірану, перетнули Каспійське море з іранського порту Бандар-Анзалі до російської Астрахані. Журналісти припускають, що вони могли б перевозити вантажі зі зброєю.