В окупованій частині Запорізької області росіяни примусово відправляють чоловіків до військкоматів

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни проводять рейди у комунальних закладах, виявляють чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Крім цього, у Мелітопольському районі російські окупанти проводять обшуки у помешканнях людей — шукають зброю, документи, харчі, а також намагаються отримати інформацію про українських військових.

В окупованому Енергодарі росіяни призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальні дозволи на діяльність.

Також на тимчасово захоплених територіях Запорізької області росіяни створюють загони «народної міліції», що складаються з українських поліцейських, яких залякують та тиснуть на їхні родини.