Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими майже 20 тисяч своїх військових

Станом на 12 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 19 600 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:
- 732 танки;
- 1 946 бойових броньованих машин;
- 349 артилерійських систем;
- 111 реактивних систем залпового вогню;
- 63 засоби протиповітряної оборони;
- 157 літаків;
- 140 гелікоптерів;
- 1 406 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 124 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.