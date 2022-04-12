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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими майже 20 тисяч своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 12 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 19 600 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:

  • 732 танки;
  • 1 946 бойових броньованих машин;
  • 349 артилерійських систем;
  • 111 реактивних систем залпового вогню;
  • 63 засоби протиповітряної оборони;
  • 157 літаків;
  • 140 гелікоптерів;
  • 1 406 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 124 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.