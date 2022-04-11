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Українці стали найсміливішою нацією світу. Тепер це бренд країни

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Українці стали найсміливішою нацією світу. Тепер це бренд країни

banda.agency

Офіс президента та уряд розпочали масштабну внутрішню та міжнародну рекламну кампанію про українську сміливість. Білборди проєкту вже з’явилися на вулицях понад 15 країн світу: Канади, Польщі, Німеччини, Італії, Австрії, Великої Британії, Іспанії, США тощо.

Креативну ідею створило агентство Banda разом із Міністерством цифрової трансформації України.

За останній місяць українці стали найсміливішою нацією світу.

«Українців у світі вже ідентифікували як націю хоробрих людей. Наші люди виходять на мітинги проти російських окупантів і без зброї в руках зупиняють танки. Спеціалісти продовжують працювати навіть під обстрілами та сиренами — лікарі, рятувальники, комунальні служби, продавці, водії, аптекарі. Наші айтішники продовжують підтримувати бренд країни, сидячи з ноутбуком у бомбосховищах. Це дійсно вражає», — сказав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.