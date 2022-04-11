Омбудсмен Денісова: Україна працює над створенням табору для російських військовополонених

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проводить моніторингові візити і збирає дані по них та про умови утримання полонених російських військових.

Про це вона розповіла в інтервʼю LB.

За словами Людмили Денісової, частина військовополонених знаходяться в установах тимчасового тримання, умови там наразі перевіряють. Ще частина з них знаходяться в інших установах Збройних сил України. Точну кількість полонених Денісова не називає, бо це важливо для ведення переговорів.

«Можу сказати, що в Києві я бачила на власні очі 34 військовополонених — 24 рядових і 10 офіцерів», — каже вона.

Також Людмила Денісова розповіла, що ведеться робота зі створення табору для російських військовополонених. За її словами, в Україні достатньо колоній, які не працюють, і в яких не має утримуваних осіб. Котрусь можна передати ЗСУ, Міністерству оборони, і там зробити такий табір. Тільки-но визначать місце, завершиться його передача на баланс військових, тоді про нього можна буде говорити.

За словами омбудсмена, вартість утримання полоненого залежить від місця його перебування. Загалом це коштує державі 50—100 гривень, як і звичайних українських затриманих.

Також постійно ведеться робота з формування списків обміну полоненими.

«Кожну історію ми фіксуємо як воєнний злочин, тому що викрадення людей, взяття їх у полон — це воєнний злочин. Далі ми передаємо усю інформацію і матеріали щодо кожної людини, яку шукають рідні, в Обʼєднаний центр звільнення полонених та зниклих безвісти. У цей центр стікається вся інформація. Керівництво бачить, хто з людей потрапив у полон, далі на найвищому рівні формується список обміну. І він відбувається, звісно, за згоди іншої сторони», — зазначила Людмила Денісова.