Колишньому меру Рубіжного повідомили підозру у колабораціонізмі

Генпрокуратура повідомила про підозру у колабораціонізмі колишньому міському голові Рубіжного Сергію Хортіву.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у березні мер Рубіжного самоусунувся від виконання повноважень міського голови і вступив у змову з військами рф та представниками «лнр». Зазначається, що Сергій Хортів отримав від них пропозицію очолити окупаційну владу у Рубіжному та добровільно погодився.

Перебуваючи в окупованому російськими військами місті, колишній мер під час особистого прийому громадян разом з представниками окупаційних військ та в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ рф підтримав війну росії проти України.

«Він [Сергій Хортів] закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією рф під виглядом побудови нового територіального утворення, а також до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України», — говорять у прокуратурі.

Справу розслідуватиме слідче управління Головного управління Нацполіції в Луганській області.

5 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що з початку війни росії проти України правоохоронці зареєстрували вже 415 кримінальних проваджень за держзраду і колабораціонізм.