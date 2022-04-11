Омбудсмен Денісова: На окупованих територіях росіяни змушують дітей повертатися на навчання до шкіл

У тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів.

Про це на своєму Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У такому випадку, зазначає омбудсмен, діти фактично стануть заручниками та живим щитом для російських військ.

Ймовірно, таким чином окупанти рф хочуть ускладнити операції з подальшого звільнення міст Збройними силами України, а також для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації української сторони.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ, з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення росією прав дітей в Україні.