За добу росіяни 66 разів обстріляли Харків — 11 людей загинули

За добу російські війська завдали близько 66 ударів із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню по Харкову та прилеглих районах.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. У результаті обстрілу 11 людей загинули, серед них 7-річна дитина, і 14 — поранені.

«По області спостерігаємо активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий «Орлан». Ми зафіксували активне використання окупантами мін відтермінованої дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні», — розповів Синєгубов.

Також він зазначив, що критичною точкою залишається Ізюмський напрямок. Там продовжуються бої.