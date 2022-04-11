Ілон Маск вирішив не входити до ради директорів Twitter

Ілон Маск не входитиме до складу ради директорів Twitter.

Про це повідомив голова компанії Параг Агравал.

Він заявив, що сам Маск вирішив не приєднуватися до команди директорів, хоча офіційно мав стати членом ради директорів уже 9 квітня.

«Я думаю, це на краще. Ми завжди цінували і цінуватимемо внесок у нашу компанію від акціонерів незалежно від того, чи є вони членами ради директорів», — зазначив Агравал.