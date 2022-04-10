«Ми очікуємо». Мер Кличко не виключає наступної спроби росіян захопити Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі американського телеканалу ABC, що російські війська ще можуть піти на столицю.

«Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків «взяти Київ за 2 дні». І столиця має і надалі бути готова до оборони. Ми очікуємо, що російські війська повернуться й атакуватимуть столицю України», — сказав він.

Раніше Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці, не повертатися принаймні до кінця цього тижня.