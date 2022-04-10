Кількість постраждалих від ракетних ударів росії по Дніпру зросла до пʼяти

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що внаслідок ракетного удару росіян по аеропорту у Дніпрі постраждали пʼятеро співробітників ДСНС.

Також він зазначив, що у Новопавлівці на Дніпропетровщині один цивільний загинув, бо взяв у руки касетний боєприпас. «Побачили боєприпаси — викликайте поліцію та ДСНС», застеріг Микола Лукашук.

Уночі російські війська завдали три ракетних удари по Дніпропетровській області, й зокрема по обласному центру.

У Дніпрі ворожі удари знищили інфраструктурний об’єкт. За кілька годин пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, але є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Постраждалих немає .

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Ніхто не постраждав.