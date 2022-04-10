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Російська армія втратила понад 19 тисяч військових у війні з Україною

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

  • 19 300 осіб особового складу;
  • 722 танки;
  • 1 911 бойових броньованих машин;
  • 342 артилерійські системи;
  • 108 реактивних систем залпового вогню;
  • 55 засобів ППО;
  • 152 літаки;
  • 137 гелікоптерів;
  • 1 384 одиниці автомобільної техніки;
  • 7 кораблів та катерів;
  • 76 цистерн з ПММ;
  • 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки ОТРК.

«Бабель»

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.