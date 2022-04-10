У Франції триває перший тур президентських виборів. Вихід до другого туру прогнозують Макрону та Ле Пен

У Франції розпочалося голосування у першому турі президентських виборів. Вихід до другого туру прогнозують президенту Емманюелю Макрону та ультраправій кандидатці Марін Ле Пен.

Перший тур виборів проводиться 10 квітня, а другий тур запланований на 24 квітня 2022 року.

Останні опитування прогнозують перемогу у першому турі Макрона — за нього готові проголосувати близько 26–27% виборців. Найімовірніше, до другого туру разом з ним вийде Ле Пен — вона може розраховувати на близько 21–23% голосів.

Найближчим кандидатом до цієї пари є представник соціалістів Жан-Люк Меланшон. Йому опитування прогнозують близько 17–18% голосів.

Що стосується другого туру, то всі опитування прогнозують перемогу саме Макрона над усіма опонентами, але останнім часом розрив між ним та іншими скорочується. Особливо це стосується Ле Пен — за останніми даними у разі виходу їх обох до другого туру Макрону прогнозують 51–53% голосів, а Ле Пен — 47–49%. Ще на початку березня опитування давали Макрону до 60% голосів.