Росія випустила ракети по Дніпру. Є постраждалий

Уночі російські війська завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області, й зокрема по обласному центру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах», — зазначив він.

У Дніпрі ворожі удари знищили інфраструктурний об’єкт. За кілька годин пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, але на місці події є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.