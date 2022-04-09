Британія надасть Україні 120 бронемашин і протикорабельні ракетні системи

Велика Британія надасть Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи.

Про це після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона у Києві повідомляє Даунінг-стріт.

Військова допомога надійде на додачу до вже оголошеної поставки військової техніки на суму £100 мільйонів, які включають додаткові зенітні ракети Starstreak, 800 протитанкових ракет і баражуючі боєприпаси.

Крім цього, Україна отримає $500 мільйонів кредиту від Світового банку, які гарантують британці. Ці кошти також йдуть додатково до понад $500 мільйонів, виділених раніше. Таким чином, загальна фінансова підтримка від Великої Британії вже сягнула понад мільярд доларів.

Також Британія лібералізувала тарифи на імпорт українських товарів і надала митні пільги для кращої економічної співпраці.