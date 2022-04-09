Російські війська знову влучили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині

У Луганській області біля Рубіжного знову постраждала цистерна з азотною кислотою. Її обстріляли російські війська.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він закликав мешканців не виходити з укриттів, а у приміщенні — зачинити двері та вікна. Також він просить людей підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
Минулого разу окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою 5 квітня.
- Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру і слизові оболонки. Пари кислоти мають подразнювальну дію. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення і сонливість. При важких отруєннях — набряк легенів. Також є ризики втратити зір. Для захисту від випарів і туману азотної кислоти потрібні протигази.