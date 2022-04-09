Російські війська знову влучили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині

У Луганській області біля Рубіжного знову постраждала цистерна з азотною кислотою. Її обстріляли російські війська.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав мешканців не виходити з укриттів, а у приміщенні — зачинити двері та вікна. Також він просить людей підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Минулого разу окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою 5 квітня.