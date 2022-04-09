Харківська ОВА: На звільнених територіях області фіксують такі ж звірства росіян, як у передмісті Києва

На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксують такі ж звірства росіян щодо мирного населення, як у передмісті Києва.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Крім цього, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були звʼязані за спиною, його теж катували військові рф.

Просто посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів зникли безвісти, їхня кількість ще встановлюється.