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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вже понад 19 тисяч своїх військових

Автор:
Олег Панфілович
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Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

Зокрема, противник втратив:

  • близько 19 100 осіб;
  • 705 танків;
  • 335 артилерійських систем;
  • 1 895 броньованих машин;
  • 108 систем ракетно-залпового вогню;
  • 55 засобів ППО;
  • 151 літак і 136 гелікоптерів;
  • 1 363 одиниці автотехніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн;
  • 112 БПЛА та інше;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.