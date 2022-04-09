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Віцепремʼєр Верещук оприлюднила гуманітарні коридори на 9 квітня

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук оприлюднила перелік гуманітарних коридорів на 9 квітня.

Донецька область:

  • Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

  • Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
  • Бердянськ — Запоріжжя;
  • Токмак — Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5);
  • Енергодар — Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).
  • Мелітополь — Запоріжжя (у разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина № 10).

Луганська область:

  • Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
  • Лисичанськ — Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
  • Попасна — Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);
  • село Гірське — Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
  • Рубіжне — Бахмут.