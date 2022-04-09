Віцепремʼєр Верещук оприлюднила гуманітарні коридори на 9 квітня

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук оприлюднила перелік гуманітарних коридорів на 9 квітня.
Донецька область:
- Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
- Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
- Бердянськ — Запоріжжя;
- Токмак — Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5);
- Енергодар — Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).
- Мелітополь — Запоріжжя (у разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина № 10).
Луганська область:
- Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
- Лисичанськ — Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- Попасна — Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);
- село Гірське — Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
- Рубіжне — Бахмут.