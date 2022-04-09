Пентагон: Ракетний удар по вокзалу Краматорська завдала саме росія

Ракетний удар з комплексу «Точка У» по залізничному вокзалу у Краматорську 8 квітня, який призвів до загибелі понад 50 людей, був здійснений саме російськими військовими.

Про це на закритому брифінгу для журналістів повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, пише «Радіо Свобода».

«Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки», — повідомили у Пентагоні.

У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

«Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні», – повідомив високопосадовець Пентагону.

«Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція», — додав він.