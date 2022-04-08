Україна повернула захоплене росіянами рятувальне судно «Cапфір»

Пошуково-рятувальне судно «Cапфір» повертається в Україну та буксирується на рейд румунського порту Суліна.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Це сталося завдяки спільним зусиллям вищого керівництва України, Міністерства інфраструктури, «Морської пошуково-рятувальної служби» та Міжнародної Морської Організації, зазначають у відомстві. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир «Авант» під прапором України.
Рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. Йдеться не лише про пошук та порятунок людей, а й про аварійне буксирування та гасіння пожеж.
Зокрема, 13 жовтня 2021 року рятувальний буксир «Сапфір» за підтримки спеціалізованого флоту «Морської пошуково-рятувальної служби», за надзвичайно складних погодних умов, надав допомогу судну ВМС ЗС України «Балта». За це Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ нагородив екіпаж «Сапфіра».
- З початку війни росії проти України, рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі «Сапфіра» була ліквідована пожежа на борту танкера під прапором Молдови «Millenial Spirit», яка виникла в результаті ракетного обстрілу рф.
- 26 лютого 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір» були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.
- 24 березня у результаті першого обміну полоненими між Україною та росією, українських моряків вдалося повернути додому.
- За умовами обміну, сам рятувальний корабель також мав бути відправлений до порту в Туреччині і повернутий Україні.
- Усього, з початку війни росія захопила 3 українські судна — «Сапфір», «Афіна» й «Принцеса Ніколь».