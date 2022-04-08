В Україні дозволили на час воєнного стану не розмитнювати авто з-за кордону

Сьогодні набув чинності закон, що скасовує податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян України на період воєнного стану.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники зазначають, що відтепер не потрібно сплачувати ПДВ, акцизний податок та ввізне мито за легкові автомобілі, кузови до них і причепи, мотоцикли, а також транспорт для перевезення вантажів або понад 10 людей.

Також відмінена плата ПДВ і ввізного мита на товари, які ввозяться підприємцями, що перебувають на І—ІІІ групі спрощеної системи оподаткування та не є платниками ПДВ.

Водночас, спрощення не поширюються на алкоголь, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, додають у Держприкордонслужбі.

Нагадуємо також, що МВС відновило послугу перереєстрації авто при купівлі або продажу.