Міністерство охорони здоровʼя домовилося з Міністерством цифрової трансформації про те, що COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься впродовж 1,5 року від дати щеплення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Це дозволить українцям за кордоном предʼявити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від COVID-19, отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи», — заявили в МОЗ.

Термін відображення змінено в усіх видах сертифікатів («жовтий», «зелений», «бустерний»).

Зазначається, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі «Дія».