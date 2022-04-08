Нацбанк послабить обмеження на обіг валюти

Національний банк України готується розглянути деякі послаблення щодо операцій з обміну валюти.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю «Економічній правді» розповів, що НБУ фіксує, зокрема, скорочення спреду — на початку війни в обмінниках курс був на рівні близько 40 гривень за долар, а наразі середній курс по готівковому ринку коливається на рівні 31,63—32,05 гривні за долар.

«Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво зменшуватися», — зауважив він.

Унаслідок цього Національний банк незабаром розгляне деякі послаблення щодо обміну валюти. Голова НБУ зазначив, що часткове послаблення уже діє — це розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів і скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.

За словами Кирила Шевченка, подальші послаблення обмежень треба вводити поступово.

«Для нас головне, що банківська система ліквідна, вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій», — сказав він.