ДБР викрило колаборантів — помічників нардепів з ОПзЖ

Помічники народних депутатів ОПзЖ чинного скликання ймовіно сприяли країні-агресору — росії.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПзЖ», — говорять у повідомленні.

За даними «Української правди», це гендиректор телеканалу 112 Артем Марчевський.

Також ДБР зазначає, що підозрюваний регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя в Україні.

За інформацією Державного бюро розслідувань, у злочинця є спільник — це один із керівників секретаріату фракції «Опозиційна платформа - За життя», особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання віктора медведчука.

За результатами слідчих дій в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання цих людей працівники ДБР вилучили:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності

Наразі злочинців та можливих спільників ще шукають. Їхнє місце перебування невідоме.