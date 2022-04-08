У Чернігові від початку війни загинули орієнтовно 700 людей

У Чернігові від початку вторгнення військ росії загинули приблизно 700 людей.

Про це Укрінформу повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

За його словами, у ці дані входять цивільні та військові. Більшість загиблих ідентифікували, 70 тіл впізнати поки не вдалося. Ще 40 людей вважаються зниклими безвісти, але, найімовірніше, їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених військами рф.

Атрошенко заявив, що орієнтовно у місті наразі залишились до 95 тисяч людей. До війни в місті мешкали до 290 тисяч людей.