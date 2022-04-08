Представництво ЄС відновить роботу в Києві

Представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві через шість тижнів після початку війни.
Про це під час візиту в Київ заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, передає Spiegel.
Він заявив, що повернення посла ЄС покаже, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн». Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відновить роботу з невеликою командою.
- Сьогодні Боррель разом із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прибули у столицю України з робочим візитом. У них запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.