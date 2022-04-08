Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти росії. Вони стосуються й білорусі

Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти росії за війну в Україні. Він стосується і режиму в білорусі, який допомагає рф у війні.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

Санкції містять заборону на будь-які російські та білоруські автотранспортні перевезення товарів на території ЄС, зокрема транзитом. Заборона не стосується фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських і продовольчих товарів.

Санкції будуть накладені також на депозити в росії та білорусі, криптогаманці та на продаж банкнот і цінних паперів, номінованих у будь-якій з валют держав-членів ЄС.

Із серпня 2022 року вводится заборона на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин і палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

Вводится заборона на надання доступу до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором росії, на експорт палива для реактивних двигунів та інших товарів, таких як квантові компʼютери і передові напівпровідники. Також росія не отримає від ЄС високотехнологічну електроніку, програмне забезпечення, транспортне обладнання, деревину, цемент, добрива, морепродукти та спиртні напої.

Крім цього, рф виключили із державних замовлень у ЄС і європейських грантових програм. Запроваджується повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками.

Рада ЄС розширила і персональний санкційний список — туди додали 217 людей та 18 компаній. Серед них всі 179 членів «адміністрацій» та «парламентів» «л/днр».