Що у світі писали про війну в Україні 6 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

На тлі війни в Україні Meta впровадила для повідомлень українців і росіян в Instagram наскрізне шифрування, пише Wired. Перед тим компанія ретельно дослідила, чи таке шифрування позитивно впливає на захист прав людини. Неприбуткова організація Business for Social Responsibility вивчала це питання два роки й дійшла висновку, що загальний вплив дуже позитивний. Водночас є і ризики, адже шифровані месенджери можуть зі зловмисними цілями використовувати також злочинці та радикальні екстремісти. Зараз Meta намагається зменшити ці ризики, щоб у майбутньому поширити технологію на весь світ.

NPR розповідає, як ухвалене через війну рішення знизити споживання нафти та газу може допомогти США і ЄС досягти екологічних цілей. Наприклад, у відповідь на глобальне потепління знизити викиди вуглецю. Утім, зараз США планують виділити Євросоюзу додаткові 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу, а щоб створити інфраструктуру з доставки та зберігання такого обсягу, доведеться протягом кількох наступних років збільшити кількість викидів. Однак активний перехід на відновлювані джерела енергії з часом вирівняє загальний показник викидів.

Forbes пропонує відповідь на запитання, чи може міжнародне право допомогти Україні під час війни з рф. Якщо коротко, способів притягнути воєнних злочинців до відповідальності небагато, однак інструменти міжнародного права можуть принести користь в іншому. По-перше, ті, хто дотримуються його стандартів, мають кращу, благороднішу репутацію на світовій арені. По-друге, позов до Міжнародного суду справедливості, серед іншого, виправдовує фінансову та військову підтримку України іншими країнами.