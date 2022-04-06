ЗСУ звільнили ще одне село у Херсонській області

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що українські військові звільнили село Осокорівка Херсонської області.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зараз російська армія здійснює перегрупування військ та веде розвідку, намагається закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Сьогодні українські військові звільнили ще три села Херсонської області — Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова розповіла, як живе окупована росіянами Херсонщина.