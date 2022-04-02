Обстріли, перешкоджання евакуації та мітингам. Омбудсмен Денісова розповіла про окупацію росіянами Херсонщини

Херсонська область у тимчасовій окупації потерпає від російських загарбників.

Про це пише в Telegram уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Протягом останньої доби на Херсонщині — вибухи та обстріли. Найбільше — у Бериславському та Херсонському районах. Є постраждалі, знищена та зруйнована інфраструктура, повідомляє Денісова.

Також вона зазначила, що росіяни не пропустили евакуаційну колону, якою вивозили жінок та дітей із селища Велика Олександрівка.

«В області окупанти намагаються створювати так звані окупаційні громадянські або цивільні адміністрації. Учора це сталося в Каховці — озброєні російські військові зайшли у приміщення міської ради Каховки та представили нового гауляйтера — колишнього депутата обласної ради. Рашисти затримують, допитують і намагаються схилити до співпраці керівників органів місцевого самоврядування по всій Херсонській області», — каже омбудсман.

Також, за словами Денісової, учора загарбники затримали міського голову Таврійська Миколу Різака за відмову роздавати гуманітарну допомогу й організацію проукраїнських мітингів у місті. Крім того, у Херсонщині зникли безвісти й інші незгодні з окупацією: активісти, політики та журналісти, які з перших днів війни виступали проти російської агресії.

Також окупанти викликали на допити двох священників. Будь-які спроби вийти на мирні мітинги жорстко придушуються окупантами — у людей кидають світлошумові гранати та вивозять їх у невідомому напрямку.