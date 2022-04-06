Мер Скадовська виїхав з міста через погрози російських військових

Мер Скадовська Олександр Яковлєв через постійні погрози та «пропозиції» співпраці з боку російських окупантів був змушений виїхати з міста.

Про це він написав на своєму Facebook.

«Мені сказали однозначно — або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато», — зазначив міський голова Скадовська.

Він додав, що перебуває у безпечному місті, на постійному зв’язку із заступниками, і виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

За словами мера, робота в місті та громаді налагоджена, усе поки що без суттєвих змін.

Також Олександр Яковлєв повідомив, що плануються виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня.