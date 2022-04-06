Кабмін дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння

Кабінет міністрів постановою № 403 розширив перелік дозволеної зброї для Сил територіальної оборони.

Окрім мисливської, тепер бійці ТрО мають право застосовувати стрілецьку нарізну й автоматичну зброю, артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їхні складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування й обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни та гранати.