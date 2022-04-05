Міська влада Маріуполя оприлюднила свідчення про злочини колабораціоністів з ОПзЖ у місті

Працівники Маріупольської міської ради отримали свідчення про злочини колабораціоністів з «Опозиційної платформи — За життя» у місті.

Про це йдеться у Telegram міськради.

Зазначається, що представники ОПзЖ виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

«З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПзЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що зараз колаборанти з ОПзЖ у Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо них вже передано до СБУ.

Маріупольська міськрада розкрила прізвища цих людей:

• Іващенко Костянтин Володимирович

• Хаджинов Дмитро Михайлович

• Хармишев Євген Олександрович

• Сотнікова Наталя Анатоліївна

• Карпенко Олена Василівна