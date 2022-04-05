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Неминуча відплата для росії та допомога Туреччини у кризі з Маріуполем. Зеленский да інтервʼю українським журналістам

Автор:
Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленский дав інтервʼю українським журналістам, в якому розповів про Маріуполь, перемовини з росією і неминучу відплату за злочини військ рф в Україні.

Ось головні заяви президента:

  • Для росії відплата неминуча, Україна покарає кожного російського військового злочинця, навіть без допомоги міжнародних інституцій.
  • Президент готовий до перемовин з путіним, і переговори з рф необхідно продовжувати.
  • Україна не буде поступатися суверенітетом і територіями в жодному разі.
  • Навіть після підписання вигідного Україні мирного договору з рф російська армія може знову атакувати, і до цього потрібно бути готовими.
  • Питання Маріуполя стоїть дуже гостро. Про деблокування міста військовим шляхом поки не йдеться. У вирішенні кризи бере участь Туреччина — вона погодилася вивезти поранених і загиблих у Маріуполі з порту Бердянська. Наразі від путіна чекають погодження.