Голова ЦПК Шабунін розкритикував відключення від мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал»

Керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін розкритикував відключення цифрового мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал», назвавши це дуже поганим кроком Офісу президента.

Про це він написав у Facebook.

«Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував, і це самодіяльність Єрмака [голова Офісу президента] і ко», — заявив він.

Шабунін акцентував на тому, що така ситуація погано виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі «рулить російський чорт [Олег] Татаров», який, за його словами, допоміг утекти з України підозрюваному у держзраді Віктору Медведчуку і колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.