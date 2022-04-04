Генпрокурор Венедіктова: Найгірша ситуація у Київській області з людськими жертвами у Бородянці

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час телемарафону заявила, що попри шокуючі кадри з Бучі найгірша ситуація у Київській області з людськими жертвами у Бородянці.

«Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людях, по жертвах найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку», — сказала вона.

Після звільнення від окупантів Київської області, зокрема Ірпеня, Бучі й Гостомелю, у південно-західних від столиці містах знайшли багато братських могил і мертвих цивільних. Деяких людей росіяни катували і стратили.

Наразі вже відомі ймовірні виконавці воєнних злочинів.