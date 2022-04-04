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Генштаб: росія у війні в Україні втратила 18 300 своїх солдатів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 4 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 18 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці наступні:

  • 647 танків;
  • 1 844 бойові броньовані машини;
  • 330 артилерійських систем;
  • 107 реактивних систем залпового вогню;
  • 54 засоби протиповітряної оборони;
  • 147 літаків;
  • 134 гелікоптери;
  • 1 273 одиниці автомобільної техніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.